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Ксения Азова

Сбор завершен
ДиагнозМезотелиома
Городс. Трофимово Нижегородской области
Возраст15 лет
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У Ксюши очень редкий диагноз. Но выяснилось, что ей хорошо помогает лекарство, которое эффективно и при некоторых других редких опухолях у наших подопечных.

Ход лечения

14.05.2021

Ксения дома, чувствует себя неплохо, продолжает терапию «Ксалкори», ежемесячно приезжает на контроль в поликлинику НМИЦ онкологии. Решается вопрос о дальнейшем обеспечении лекарством: ожидается ответ местного Минздрава, поддержку (в том числе юридическую) оказывают и другие фонды.

18.04.2021

Мы закрываем сбор для Ксюши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

15.04.2021

Ксюша болеет с 2018 года. У нее обнаружили очень редкую опухоль: высокодифференцированную папиллярную мезотелиому брюшины. В ходе долгого лечения полностью справиться с болезнью не удалось: в какой-то момент появились новые очаги опухоли.

Выяснилось, что Ксюше хорошо помогает препарат «Ксалкори»: после нескольких месяцев приема лекарства врачи отметили улучшение. Терапию обязательно надо продолжать. Местный Минздрав отказался обеспечить Ксюшу лекарством, поэтому девочке помогаем мы. Стоимость двух упаковок «Ксалкори» 432 600 рублей.

Ваша помощь Ксюше

Информация о пожертвовании появится в течение 5 минут

17.04.21
4 500 ₽
18.04.21
Г******а100 ₽
18.04.21
1 000 ₽
18.04.21
Ш*******ч О.250 ₽
18.04.21
163 000 ₽
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