Ксюша болеет с 2018 года. У нее обнаружили очень редкую опухоль: высокодифференцированную папиллярную мезотелиому брюшины. В ходе долгого лечения полностью справиться с болезнью не удалось: в какой-то момент появились новые очаги опухоли.

Выяснилось, что Ксюше хорошо помогает препарат «Ксалкори»: после нескольких месяцев приема лекарства врачи отметили улучшение. Терапию обязательно надо продолжать. Местный Минздрав отказался обеспечить Ксюшу лекарством, поэтому девочке помогаем мы. Стоимость двух упаковок «Ксалкори» 432 600 рублей.