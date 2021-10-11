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Ксения Голубева

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
ГородБарнаул
Возраст5 лет
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У Ксюши доброкачественная опухоль головного мозга, из-за которой сильно страдает зрение. Операция уже проведена, теперь девочке нужно пройти курс лучевой терапии, но на это лечение закончились квоты.

Ход лечения

20.12.2021

Лечение завершено, прошло по плану, Ксюша перенесла его удовлетворительно. Через полтора-два месяца нужно сделать контрольное МРТ-исследование.

09.11.2021

Проведена первая из 30 фракций облучения.

11.10.2021

В августе у Ксюши начались сильные головные боли и упало зрение. На обследовании была выявлена опухоль головного мозга. Сейчас девочка приехала на лечение в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко: ей показана лучевая терапия. На данный момент квоты на лучевую в Центре закончились, поэтому с оплатой лечения — 438 500 рублей — помогает фонд.

Ваша помощь Ксюше

17.10.21
200 ₽
17.10.21
И***в1 000 ₽
17.10.21
500 ₽
17.10.21
69 366 ₽
17.10.21
1 350 ₽
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