В августе у Ксюши начались сильные головные боли и упало зрение. На обследовании была выявлена опухоль головного мозга. Сейчас девочка приехала на лечение в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко: ей показана лучевая терапия. На данный момент квоты на лучевую в Центре закончились, поэтому с оплатой лечения — 438 500 рублей — помогает фонд.