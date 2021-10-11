Ход лечения
20.12.2021
Лечение завершено, прошло по плану, Ксюша перенесла его удовлетворительно. Через полтора-два месяца нужно сделать контрольное МРТ-исследование.
09.11.2021
Проведена первая из 30 фракций облучения.
11.10.2021
В августе у Ксюши начались сильные головные боли и упало зрение. На обследовании была выявлена опухоль головного мозга. Сейчас девочка приехала на лечение в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко: ей показана лучевая терапия. На данный момент квоты на лучевую в Центре закончились, поэтому с оплатой лечения — 438 500 рублей — помогает фонд.
Ваша помощь Ксюше
|200 ₽
|И***в
|1 000 ₽
|500 ₽
|69 366 ₽
|1 350 ₽