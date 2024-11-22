В августе Ксюша упала и сломала пояснично-крестцовый отдел позвоночника. В больнице по месту жительства, помимо других обследований, девочка сдала кровь, и по результатам анализов врачи поставли диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Пришлось одновременно начать борьбу с болезнью и восстанавливаться после перелома позвоночника. Сейчас девочка в ремиссии, но чтобы закрепить эффект от лечения, ей необходим иммунопрепарат «Блинцито» стоимостью 645 511 рублей. Мы просим вас помочь Ксюше.