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Ксюша Гувакова

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645 511 ₽642 363 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКурск
Возраст2 года
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Летом у Ксюши нашли рак крови, сейчас она лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

22.11.2024

В августе Ксюша упала и сломала пояснично-крестцовый отдел позвоночника. В больнице по месту жительства, помимо других обследований, девочка сдала кровь, и по результатам анализов врачи поставли диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Пришлось одновременно начать борьбу с болезнью и восстанавливаться после перелома позвоночника. Сейчас девочка в ремиссии, но чтобы закрепить эффект от лечения, ей необходим иммунопрепарат «Блинцито» стоимостью 645 511 рублей. Мы просим вас помочь Ксюше.

Ваша помощь Ксюше

22.11.24
348 ₽
22.11.24
1 000 ₽
22.11.24
1 000 ₽
22.11.24
300 ₽
22.11.24
500 ₽
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