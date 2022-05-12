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Ксюша Носова

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородТашкент (Узбекистан)
Возраст5 лет
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Ксюше нужна операцию по удалению опухоли головного мозга. Ее могут провести в Центре нейрохирургии им. Бурденко.

Ход лечения

03.06.2022

Ксюша прооперирована и выписана. Были проблемы и с восстановлением после операции (девочка долго температурила), и с постановкой диагноза (картина при исследовании опухоли оказалась неоднозначной). Сейчас состояние улучшилось. Судя по всему, у Ксюши очаг нейробластомы в центральной нервной системе, а значит, нужно будет пройти лечение по поводу этой опухоли.

12.05.2022

Несколько месяцев назад у Ксюши стала часто болеть голова, появилась сонливость. Состояние девочки ухудшалось с каждым днем, и родители забили тревогу. На МРТ-исследовании была обнаружена большая опухоль головного мозга, которую нужно как можно скорее удалить. Девочка приехала в Москву на операцию, но за нее надо заплатить 618 000 рублей.

Ваша помощь Ксюше

15.05.22
В*****а50 ₽
15.05.22
500 ₽
15.05.22
500 ₽
15.05.22
500 ₽
15.05.22
573 ₽
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