Ксюше нужна операцию по удалению опухоли головного мозга. Ее могут провести в Центре нейрохирургии им. Бурденко.
Ход лечения
03.06.2022
Ксюша прооперирована и выписана. Были проблемы и с восстановлением после операции (девочка долго температурила), и с постановкой диагноза (картина при исследовании опухоли оказалась неоднозначной). Сейчас состояние улучшилось. Судя по всему, у Ксюши очаг нейробластомы в центральной нервной системе, а значит, нужно будет пройти лечение по поводу этой опухоли.
12.05.2022
Несколько месяцев назад у Ксюши стала часто болеть голова, появилась сонливость. Состояние девочки ухудшалось с каждым днем, и родители забили тревогу. На МРТ-исследовании была обнаружена большая опухоль головного мозга, которую нужно как можно скорее удалить. Девочка приехала в Москву на операцию, но за нее надо заплатить 618 000 рублей.