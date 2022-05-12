Ксюша прооперирована и выписана. Были проблемы и с восстановлением после операции (девочка долго температурила), и с постановкой диагноза (картина при исследовании опухоли оказалась неоднозначной). Сейчас состояние улучшилось. Судя по всему, у Ксюши очаг нейробластомы в центральной нервной системе, а значит, нужно будет пройти лечение по поводу этой опухоли.