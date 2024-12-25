В 2020 году у девочки обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Ксюша прошла лечение и почти на четыре года забыла о болезни. Однако в этом году случился рецидив. Теперь ей предстоит пересадка, но перед этим нужно снова выйти в ремиссию. С этим должен помочь иммунопрепарат «Блинцито» стоимостью 1 452 402 рублей.