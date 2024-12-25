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Ксюша Прошина

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1 452 402 ₽1 451 602 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородФрязино
Возраст7 лет
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В августе у Ксюши случился рецидив острого лимфобластного лейкоза. Теперь девочке предстоит пересадка костного мозга.

Ход лечения

25.12.2024

В 2020 году у девочки обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Ксюша прошла лечение и почти на четыре года забыла о болезни. Однако в этом году случился рецидив. Теперь ей предстоит пересадка, но перед этим нужно снова выйти в ремиссию. С этим должен помочь иммунопрепарат «Блинцито» стоимостью 1 452 402 рублей.

Ваша помощь Ксюше

25.12.24
300 ₽
25.12.24
500 ₽
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