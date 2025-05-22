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Лариса Белехова

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285 100 ₽285 100 ₽ осталось собрать
ДиагнозПервичный иммунодефицит
ГородТомск
Возраст1 год
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Лариса проходит лечение в Центре им. Димы Рогачева. Сейчас девочку готовят к повторной трансплантации костного мозга.

Ход лечения

22.05.2025

Девочке всего полтора года, но как много она успела пережить! После неонатального скрининга (то есть практически сразу после рождения) у Ларисы обнаружили первичный иммунодефицит, и с феврале 2024 года она проходит лечение в Центре им. Димы Рогачева. В апреле прошлого года девочке провели ее первую алло-ТГСК, подходящего донора удалось найти в российском регистре.

После РТПХ с поражением печени и ЖКТ, инфекционных осложнений и проблем с приживаемостью донорского костного мозга в начале этого года Ларисе сделали доливку стволовых клеток. Но, к сожалению, и этого оказалось недостаточно. Сейчас Ларисе нужна повторная трансплантация. А чтобы подготовиться к ней — иммунотерапия препаратом «Лемтрада», один флакон которого стоит 285 100 рублей. Мы просим вас помочь Ларисе!

Ваша помощь Ларисе

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