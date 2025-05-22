Девочке всего полтора года, но как много она успела пережить! После неонатального скрининга (то есть практически сразу после рождения) у Ларисы обнаружили первичный иммунодефицит, и с феврале 2024 года она проходит лечение в Центре им. Димы Рогачева. В апреле прошлого года девочке провели ее первую алло-ТГСК, подходящего донора удалось найти в российском регистре.



После РТПХ с поражением печени и ЖКТ, инфекционных осложнений и проблем с приживаемостью донорского костного мозга в начале этого года Ларисе сделали доливку стволовых клеток. Но, к сожалению, и этого оказалось недостаточно. Сейчас Ларисе нужна повторная трансплантация. А чтобы подготовиться к ней — иммунотерапия препаратом «Лемтрада», один флакон которого стоит 285 100 рублей. Мы просим вас помочь Ларисе!