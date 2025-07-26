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645 512 ₽642 612 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Химки
|Возраст
|7 месяцев
Ход лечения
26.07.2025
Врачам удалось вывести девочку в ремиссию, которую теперь важно сохранить для перехода к следующему шагу — трансплантации костного мозга. С этим должна помочь терапия иммунопрепаратом «Блинцито». Лене нужно четыре флакона лекарства стоимостью 645 512 рублей. Мы просим вас помочь!
Ваша помощь Лене
26.07.25
|А*******а Г.
|1 000 ₽
26.07.25
|1 200 ₽
26.07.25
|700 ₽