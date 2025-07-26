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Лена Приступа

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645 512 ₽642 612 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородХимки
Возраст7 месяцев
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Четыре месяца назад у Лены диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

26.07.2025

Врачам удалось вывести девочку в ремиссию, которую теперь важно сохранить для перехода к следующему шагу — трансплантации костного мозга. С этим должна помочь терапия иммунопрепаратом «Блинцито». Лене нужно четыре флакона лекарства стоимостью 645 512 рублей. Мы просим вас помочь!

Ваша помощь Лене

26.07.25
А*******а Г.1 000 ₽
26.07.25
1 200 ₽
26.07.25
700 ₽
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