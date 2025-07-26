Врачам удалось вывести девочку в ремиссию, которую теперь важно сохранить для перехода к следующему шагу — трансплантации костного мозга. С этим должна помочь терапия иммунопрепаратом «Блинцито». Лене нужно четыре флакона лекарства стоимостью 645 512 рублей. Мы просим вас помочь!