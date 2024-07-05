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Лера Чекалина

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741 379 ₽741 009 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Город п. Аверьяновский (Самарская область)
Возраст2 года
У Леры полгода назад диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

05.07.2024

Девочке сразу назначили стандартную терапию, но со временем стало ясно, что это лечение не подходит: очень высокий риск серьезных инфекционных осложнений. Поэтому врачами было принято решение начать лечение современным иммунопрепаратом «Биспонса». Это очень дорогостоящий препарат, стоимость одного флакона — 741 379 рублей.

Ваша помощь Лере

05.07.24
70 ₽
05.07.24
300 ₽
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