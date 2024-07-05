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741 379 ₽741 009 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Аверьяновский (Самарская область)
|Возраст
|2 года
Ход лечения
05.07.2024
Девочке сразу назначили стандартную терапию, но со временем стало ясно, что это лечение не подходит: очень высокий риск серьезных инфекционных осложнений. Поэтому врачами было принято решение начать лечение современным иммунопрепаратом «Биспонса». Это очень дорогостоящий препарат, стоимость одного флакона — 741 379 рублей.
Ваша помощь Лере
05.07.24
|70 ₽
05.07.24
|300 ₽