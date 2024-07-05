Девочке сразу назначили стандартную терапию, но со временем стало ясно, что это лечение не подходит: очень высокий риск серьезных инфекционных осложнений. Поэтому врачами было принято решение начать лечение современным иммунопрепаратом «Биспонса». Это очень дорогостоящий препарат, стоимость одного флакона — 741 379 рублей.