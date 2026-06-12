С самого рождения Лера постоянно болеет: девочке еще нет и года, но она уже несколько раз перенесла ОРВИ, а еще пневмонию, отит и стоматит. В марте из больницы в Пермском крае Леру направили на обследование и лечение в Центр им. Димы Рогачева, где ей поставили диагноз — первичный иммунодефицит. Теперь девочке предстоит трансплантация костного мозга. А чтобы подготовиться к ней, необходима иммунотерапия препаратом «Лемтрада», один флакон которого стоит 285 032 рубля. Мы просим вас поддержать Леру!