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Лера Некрасова

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285 032 ₽283 332 ₽ осталось собрать
ДиагнозПервичный иммунодефицит
Городдеревня Мокино, Пермский край
Возраст10 месяцев
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Лера готовится к пересадке костного мозга в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

12.06.2026

С самого рождения Лера постоянно болеет: девочке еще нет и года, но она уже несколько раз перенесла ОРВИ, а еще пневмонию, отит и стоматит. В марте из больницы в Пермском крае Леру направили на обследование и лечение в Центр им. Димы Рогачева, где ей поставили диагноз — первичный иммунодефицит. Теперь девочке предстоит трансплантация костного мозга. А чтобы подготовиться к ней, необходима иммунотерапия препаратом «Лемтрада», один флакон которого стоит 285 032 рубля. Мы просим вас поддержать Леру!

Ваша помощь Лере

12.06.26
М****в А.1 200 ₽
12.06.26
500 ₽
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