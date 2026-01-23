Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Лера Пятерикова

147 200 ₽146 700 ₽ осталось собрать
ДиагнозИммунодефицит
ГородУльяновск
Возраст12 лет
Лера лечится от иммунодефицита в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

23.01.2026

Лера заболела летом 2025 года: обнаружились отклонения показателей в анализе крови, а более тщательное обследование выявило у девочки первичный иммунодефицит. Сейчас у Леры снизился уровень тромбоцитов, что повышает риск кровотечений. Нужен препарат «Энплейт», который стимулирует образование тромбоцитов. Необходимо четыре флакона лекарства стоимостью 147 200 рублей.

Ваша помощь Лере

27.01.26
500 ₽
Все пожертвования

