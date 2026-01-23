Помочь
|Диагноз
|Иммунодефицит
|Город
|Ульяновск
|Возраст
|12 лет
Ход лечения
23.01.2026
Лера заболела летом 2025 года: обнаружились отклонения показателей в анализе крови, а более тщательное обследование выявило у девочки первичный иммунодефицит. Сейчас у Леры снизился уровень тромбоцитов, что повышает риск кровотечений. Нужен препарат «Энплейт», который стимулирует образование тромбоцитов. Необходимо четыре флакона лекарства стоимостью 147 200 рублей.
27.01.26
