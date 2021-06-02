06.05.2023
Вчера Лера умерла в реанимации больницы по месту жительства. Ей было шесть лет.
Светлая память прекрасной девочке. Сил близким.
12.12.2022
К сожалению, обнаружены новые очаги болезни. Лера переведена на симптоматическую терапию.
06.09.2022
Лера проходит противорецидивную терапию в Центре детской гематологии Димы Рогачева. Сейчас девочке нужен препарат «Энплейт», стимулирующий выработку тромбоцитов. Стоимость четырех флаконов лекарства 148 400 рублей.
30.07.2021
Лера перенесла операцию по удалению опухоли бедренной кости и установке раздвижного эндопротеза 19 июля. Сегодня она уже летит домой, в Оренбург.
30.06.2021
Предварительно госпитализацию в НМИЦ ДГОИ на операцию запланировали на 14 июля, но подтверждения пока нет. Лера продолжает химиотерапию в Оренбурге. Самочувствие неважное: снаружи очень жарко, в палате тоже, есть осложнение на один из химиопрепаратов. Семья волнуется и ждет прибытия эндопротеза.
04.06.2021
Мы закрываем сбор средств для Леры. Благодаря сюжету на Пятом канале за один день на лечение девочки удалось собрать 4 164 332 рубля. Спасибо!
03.06.2021
Сегодня на Пятом канале про Леру вышел сюжет.
02.06.2021
Девочка нуждается в современном «растущем» эндопротезе (это искусственная конструкция, замещающая удаленный участок кости). Он регулируется с помощью магнитного поля, без хирургического вмешательства. До их изобретения детям требовалось несколько операций по раздвижке эндопротеза. А Лера еще совсем маленькая, она будет расти и расти.
Эндопротезы нужной конструкции делают в Великобритании, стоят они очень дорого, и их стоимость даже в лучшем случае лишь на треть покрывается квотой. На протез для Леры необходимо собрать 2 167 730 рублей.