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Лера Сикорская

Сбор завершен
ДиагнозОстеосаркома
ГородОренбург
Дата смерти5.05.2023
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06.05.2023

Вчера Лера умерла в реанимации больницы по месту жительства. Ей было шесть лет.
Светлая память прекрасной девочке. Сил близким.

12.12.2022

К сожалению, обнаружены новые очаги болезни. Лера переведена на симптоматическую терапию.

06.09.2022

Лера проходит противорецидивную терапию в Центре детской гематологии Димы Рогачева. Сейчас девочке нужен препарат «Энплейт», стимулирующий выработку тромбоцитов. Стоимость четырех флаконов лекарства 148 400 рублей.

30.07.2021

Лера перенесла операцию по удалению опухоли бедренной кости и установке раздвижного эндопротеза 19 июля. Сегодня она уже летит домой, в Оренбург.

30.06.2021

Предварительно госпитализацию в НМИЦ ДГОИ на операцию запланировали на 14 июля, но подтверждения пока нет. Лера продолжает химиотерапию в Оренбурге. Самочувствие неважное: снаружи очень жарко, в палате тоже, есть осложнение на один из химиопрепаратов. Семья волнуется и ждет прибытия эндопротеза.

04.06.2021

Мы закрываем сбор средств для Леры. Благодаря сюжету на Пятом канале за один день на лечение девочки удалось собрать 4 164 332 рубля. Спасибо!

03.06.2021

Сегодня на Пятом канале про Леру вышел сюжет.

02.06.2021

Девочка нуждается в современном «растущем» эндопротезе (это искусственная конструкция, замещающая удаленный участок кости). Он регулируется с помощью магнитного поля, без хирургического вмешательства. До их изобретения детям требовалось несколько операций по раздвижке эндопротеза. А Лера еще совсем маленькая, она будет расти и расти.

Эндопротезы нужной конструкции делают в Великобритании, стоят они очень дорого, и их стоимость даже в лучшем случае лишь на треть покрывается квотой. На протез для Леры необходимо собрать 2 167 730 рублей.

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