Девочка нуждается в современном «растущем» эндопротезе (это искусственная конструкция, замещающая удаленный участок кости). Он регулируется с помощью магнитного поля, без хирургического вмешательства. До их изобретения детям требовалось несколько операций по раздвижке эндопротеза. А Лера еще совсем маленькая, она будет расти и расти.

Эндопротезы нужной конструкции делают в Великобритании, стоят они очень дорого, и их стоимость даже в лучшем случае лишь на треть покрывается квотой. На протез для Леры необходимо собрать 2 167 730 рублей.