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Леша Геппа

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкозм
ГородКурск
Возраст1 год
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У Леши случилась сильная аллергическая реакция на один из основных препаратов в лечении лейкоза.

Ход лечения

09.03.2025

Поэтому врачи приняли решение заменить химиотерапию на курсы иммунопрепаратом «Блинцито». Мы просим вас помочь собрать средства на три флакона этого лекарства общей стоимостью 484 134 рубля.

Ваша помощь Леше

09.03.25
500 000 ₽
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