Ход лечения
09.03.2025
Поэтому врачи приняли решение заменить химиотерапию на курсы иммунопрепаратом «Блинцито». Мы просим вас помочь собрать средства на три флакона этого лекарства общей стоимостью 484 134 рубля.
Ваша помощь Леше
09.03.25
|500 000 ₽
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09.03.2025
Поэтому врачи приняли решение заменить химиотерапию на курсы иммунопрепаратом «Блинцито». Мы просим вас помочь собрать средства на три флакона этого лекарства общей стоимостью 484 134 рубля.
|500 000 ₽
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