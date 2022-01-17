Пилоидную астроцитому Леше диагностировали, когда ему было четыре года. Юноша перенес несколько операций по ее удалению, а также лучевую терапию. На протяжении последних пяти лет Леша ежегодно проходил контрольные обследования, все было хорошо. Но, к сожалению, на недавнем МРТ-исследовании врачи диагностировали рецидив. При таком, как у Леши, расположении и размере опухоли, очень эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.