У Алеши рецидив опухоли головного мозга. Юноше нужно пройти лечение на аппарате «Гамма-нож». Вы можете помочь, перечислив деньги на счет фонда «Подари жизнь».
Ход лечения
19.01.2022
Алеша прошел лечение, все планово. Выписан под наблюдение невролога по месту жительства.
17.01.2022
Пилоидную астроцитому Леше диагностировали, когда ему было четыре года. Юноша перенес несколько операций по ее удалению, а также лучевую терапию. На протяжении последних пяти лет Леша ежегодно проходил контрольные обследования, все было хорошо. Но, к сожалению, на недавнем МРТ-исследовании врачи диагностировали рецидив. При таком, как у Леши, расположении и размере опухоли, очень эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.