В феврале 2021 года у Леши стало падать зрение, беспокоили частые головные боли. После обследования была выявлена опухоль головного мозга. Леша перенес несколько операций по ее удалению в Центре нейрохирургии им. Бурденко. К счастью, опухоль оказалась доброкачественная. Чтобы оставшийся фрагмент не начал расти, юноше нужно пройти радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Государственных квот на это лечение нет. Стоимость процедуры 225 000 рублей.