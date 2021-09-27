Ход лечения
15.10.2021
Лечение проведено с 4 по 10 октября, перенесено нормально. Через полгода на контроль.
30.09.2021
Мы закрываем сбор средств для Леши. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Лечение на аппарате «Гамма-нож» запланировано на 4 октября.
27.09.2021
В феврале 2021 года у Леши стало падать зрение, беспокоили частые головные боли. После обследования была выявлена опухоль головного мозга. Леша перенес несколько операций по ее удалению в Центре нейрохирургии им. Бурденко. К счастью, опухоль оказалась доброкачественная. Чтобы оставшийся фрагмент не начал расти, юноше нужно пройти радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Государственных квот на это лечение нет. Стоимость процедуры 225 000 рублей.
Ваша помощь Леше
|250 ₽
|450 ₽
|Д******** Г.
|11 ₽
|Б***в А.
|350 ₽
|68 898 ₽