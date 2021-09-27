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Алеша Мальцев

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
ГородТольятти
Возраст22 года
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У Алеши опухоль головного мозга. Врачи частично ее удалили. Чтобы остаточный фрагмент не начал расти, юноше нужно пройти лечение на аппарате «Гамма-Нож».

Ход лечения

15.10.2021

Лечение проведено с 4 по 10 октября, перенесено нормально. Через полгода на контроль.

30.09.2021

Мы закрываем сбор средств для Леши. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Лечение на аппарате «Гамма-нож» запланировано на 4 октября.

27.09.2021

В феврале 2021 года у Леши стало падать зрение, беспокоили частые головные боли. После обследования была выявлена опухоль головного мозга. Леша перенес несколько операций по ее удалению в Центре нейрохирургии им. Бурденко. К счастью, опухоль оказалась доброкачественная. Чтобы оставшийся фрагмент не начал расти, юноше нужно пройти радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Государственных квот на это лечение нет. Стоимость процедуры 225 000 рублей.

Ваша помощь Леше

29.09.21
250 ₽
29.09.21
450 ₽
29.09.21
Д******** Г.11 ₽
29.09.21
Б***в А.350 ₽
29.09.21
68 898 ₽
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