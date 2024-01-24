Леша заболел год назад: у него появилась слабость, пропал аппетит и сильно снизился вес. Мальчик начал лечение, но стало понятно, что стандартная терапия не дает нужных результатов, поэтому сейчас ему нужен противоопухолевый препарат «Адцетрис». Этот препарат как раз рекомендован для непростых случаев лечения болезни Ходжкина. На ближайший курс требуется 2 флакона лекарства стоимостью 362 000 рублей.