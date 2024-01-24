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Леша Санаев

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362 000 ₽361 500 ₽ осталось собрать
ДиагнозЛимфома Ходжкина
ГородИваново
Возраст11 лет
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У Леше болезнь Ходжкина. Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

24.01.2024

Леша заболел год назад: у него появилась слабость, пропал аппетит и сильно снизился вес. Мальчик начал лечение, но стало понятно, что стандартная терапия не дает нужных результатов, поэтому сейчас ему нужен противоопухолевый препарат «Адцетрис». Этот препарат как раз рекомендован для непростых случаев лечения болезни Ходжкина. На ближайший курс требуется 2 флакона лекарства стоимостью 362 000 рублей.

Ваша помощь Леше

24.01.24
500 ₽
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