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Леша Зимницкий

Сбор завершен
ДиагнозСиндром Вискотта-Олдрича
ГородМорозовск (Ростовская область)
Возраст2 года
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У Леши осложнения после трансплантации костного мозга.

Ход лечения

17.10.2023

Леша выписан.

25.09.2023

Сохраняется небольшая анемия, Леша продолжает получать лекарства по этому поводу. Также продолжается профилактика РТПХ и инфекций.

29.08.2023

Почти пять месяцев с момента трансплантации. Состояние относительно стабильное. Но проблемы пока еще есть: так, донорский костный мозг функционирует слабее, чем нужно, и Леша будет получать препарат для стимуляции выработки красных клеток крови.

Весь ход лечения

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