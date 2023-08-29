Сбор завершен
|Диагноз
|Синдром Вискотта-Олдрича
|Город
|Морозовск (Ростовская область)
|Возраст
|2 года
Ход лечения
17.10.2023
Леша выписан.
25.09.2023
Сохраняется небольшая анемия, Леша продолжает получать лекарства по этому поводу. Также продолжается профилактика РТПХ и инфекций.
29.08.2023
Почти пять месяцев с момента трансплантации. Состояние относительно стабильное. Но проблемы пока еще есть: так, донорский костный мозг функционирует слабее, чем нужно, и Леша будет получать препарат для стимуляции выработки красных клеток крови.