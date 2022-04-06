10.08.2022
Умер Лев Кравцов. Ему было восемь лет.
Лимфома Беркитта у детей обычно лечится хорошо. Но, к сожалению, бывают и такие случаи, когда никакая терапия не помогает. В мае, когда стало ясно, что вылечить Леву не удастся, его выписали домой, и в последние месяцы жизни они наблюдался у ярославских врачей.
Лева был младшим ребенком в семье. Он ходил в школу, любил рисовать, но больше всего любил футбол и мечтал стать настоящим футболистом.
Светлая память. Сил близким.
10.05.2022
К сожалению, лимфома оказалась устойчивой к терапии. Лев уезжает домой, будет получать симптоматическое лечение.
20.04.2022
Лева продолжает антибактериальную и противогрибковую терапию. Динамика положительная.
06.04.2022
Сейчас мальчик проходит очередной курс химиотерапии, на фоне которой есть высокий риск развития инфекционных осложнений. Для профилактики и лечения Льву требуется современный антибиотик «Завицефта». В этом же лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Необходимое количество препарата стоит 413 192 рубля.
Ваша помощь Льву
|50 000 ₽
|2 000 ₽
|1 200 ₽
|С******н В.
|1 000 ₽
|400 000 ₽