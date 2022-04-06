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Лев Кравцов

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Беркитта
ГородЯрославль
Дата смерти7.08.2022
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10.08.2022

Умер Лев Кравцов. Ему было восемь лет.

Лимфома Беркитта у детей обычно лечится хорошо. Но, к сожалению, бывают и такие случаи, когда никакая терапия не помогает. В мае, когда стало ясно, что вылечить Леву не удастся, его выписали домой, и в последние месяцы жизни они наблюдался у ярославских врачей.

Лева был младшим ребенком в семье. Он ходил в школу, любил рисовать, но больше всего любил футбол и мечтал стать настоящим футболистом.

Светлая память. Сил близким.

10.05.2022

К сожалению, лимфома оказалась устойчивой к терапии. Лев уезжает домой, будет получать симптоматическое лечение.

20.04.2022

Лева продолжает антибактериальную и противогрибковую терапию. Динамика положительная.

06.04.2022

Сейчас мальчик проходит очередной курс химиотерапии, на фоне которой есть высокий риск развития инфекционных осложнений. Для профилактики и лечения Льву требуется современный антибиотик «Завицефта». В этом же лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Необходимое количество препарата стоит 413 192 рубля. 

Ваша помощь Льву

07.04.22
50 000 ₽
08.04.22
2 000 ₽
08.04.22
1 200 ₽
08.04.22
С******н В.1 000 ₽
08.04.22
400 000 ₽
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