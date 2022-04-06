Умер Лев Кравцов. Ему было восемь лет.

Лимфома Беркитта у детей обычно лечится хорошо. Но, к сожалению, бывают и такие случаи, когда никакая терапия не помогает. В мае, когда стало ясно, что вылечить Леву не удастся, его выписали домой, и в последние месяцы жизни они наблюдался у ярославских врачей.

Лева был младшим ребенком в семье. Он ходил в школу, любил рисовать, но больше всего любил футбол и мечтал стать настоящим футболистом.

Светлая память. Сил близким.