У мальчика врожденное нарушение работы иммунной системы, поэтому помочь Льву победить болезнь может только пересадка костного мозга, которую ему уже провели. Сейчас же нужно избавиться от последствий этой сложной процедуры: кишечной формы реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). В этом поможет препарат «Энтивио» стоимостью 205 000 рублей.