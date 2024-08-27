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Помочь
Помочь детям

Лев Пономарченков

Помочь
205 000 ₽202 800 ₽ осталось собрать
ДиагнозТяжелый комбинированный иммунодефицит
ГородДимитровград (Ульяновская область)
Возраст2 года
Пять месяцев назад у Льва состоялась трансплантация костного мозга.

Ход лечения

27.08.2024

У мальчика врожденное нарушение работы иммунной системы, поэтому помочь Льву победить болезнь может только пересадка костного мозга, которую ему уже провели. Сейчас же нужно избавиться от последствий этой сложной процедуры: кишечной формы реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). В этом поможет препарат «Энтивио» стоимостью 205 000 рублей.

Ваша помощь Льву

27.08.24
1 000 ₽
27.08.24
1 200 ₽
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