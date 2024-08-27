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205 000 ₽202 800 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Тяжелый комбинированный иммунодефицит
|Город
|Димитровград (Ульяновская область)
|Возраст
|2 года
Ход лечения
27.08.2024
У мальчика врожденное нарушение работы иммунной системы, поэтому помочь Льву победить болезнь может только пересадка костного мозга, которую ему уже провели. Сейчас же нужно избавиться от последствий этой сложной процедуры: кишечной формы реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). В этом поможет препарат «Энтивио» стоимостью 205 000 рублей.
Ваша помощь Льву
27.08.24
|1 000 ₽
27.08.24
|1 200 ₽