Сбор завершен
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Бийский (Алтайский край)
|Возраст
|15 лет
Ход лечения
30.04.2023
Лика выписывается и летит домой!
30.03.2023
Трансплантация проведена, костный мозг прижился, функционирует. Лика переведена в стационар кратковременного лечения.
20.02.2023
Лика на этапе кондиционирования, трансплантация от брата должна состояться послезавтра. В целом все планово.
Ваша помощь Лике
25.01.23
|500 ₽
25.01.23
|100 000 ₽
25.01.23
|В*****а
|311 ₽
25.01.23
|200 ₽
25.01.23
|10 000 ₽