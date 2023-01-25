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Лика Костарева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородБийский (Алтайский край)
Возраст15 лет
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У Лики острый миелобластный лейкоз. Девушка лечится в Центре детской гематологии Димы Рогачева.

Ход лечения

30.04.2023

Лика выписывается и летит домой!

30.03.2023

Трансплантация проведена, костный мозг прижился, функционирует. Лика переведена в стационар кратковременного лечения.

20.02.2023

Лика на этапе кондиционирования, трансплантация от брата должна состояться послезавтра. В целом все планово.

Весь ход лечения

Ваша помощь Лике

25.01.23
500 ₽
25.01.23
100 000 ₽
25.01.23
В*****а311 ₽
25.01.23
200 ₽
25.01.23
10 000 ₽
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