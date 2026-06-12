Уже удалось добиться ремиссии заболевания. Но один из ключевых препаратов химиотерапии оказался слишком токсичным для девочки — на фоне лечения развился панкреатит. Врачи приняли решение перейти на терапию иммунопрепаратом «Блинцито». Необходимое количество лекарства стоит 645 620 рублей. К сожалению, бюджетных квот на «Блинцито» в больнице, где лечится девочка, нет. Поддержите Лизу!