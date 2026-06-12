Помочь
645 620 ₽634 420 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|село Кабанск, Республика Бурятия
|Возраст
|4 года
Ход лечения
12.06.2026
Уже удалось добиться ремиссии заболевания. Но один из ключевых препаратов химиотерапии оказался слишком токсичным для девочки — на фоне лечения развился панкреатит. Врачи приняли решение перейти на терапию иммунопрепаратом «Блинцито». Необходимое количество лекарства стоит 645 620 рублей. К сожалению, бюджетных квот на «Блинцито» в больнице, где лечится девочка, нет. Поддержите Лизу!
Ваша помощь Лизе
12.06.26
|10 000 ₽
12.06.26
|М****в А.
|1 200 ₽