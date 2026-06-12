Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Лиза Безденежных

Помочь
645 620 ₽634 420 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городсело Кабанск, Республика Бурятия
Возраст4 года
Поделиться:
Лиза лечится от лейкоза в Детской клинической больнице Республики Бурятия.

Ход лечения

12.06.2026

Уже удалось добиться ремиссии заболевания. Но один из ключевых препаратов химиотерапии оказался слишком токсичным для девочки — на фоне лечения развился панкреатит. Врачи приняли решение перейти на терапию иммунопрепаратом «Блинцито». Необходимое количество лекарства стоит 645 620 рублей. К сожалению, бюджетных квот на «Блинцито» в больнице, где лечится девочка, нет. Поддержите Лизу!

Ваша помощь Лизе

12.06.26
10 000 ₽
12.06.26
М****в А.1 200 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari