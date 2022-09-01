Асимметрию лица мама Лизы заметила, когда девочке было всего четыре месяца. Врачи сразу провели МРТ головного мозга и выявили каверному правой половины продолговатого мозга. Этим летом было принято решение удалить опухоль. Однако операцию нужно оплатить (Лиза — гражданка другого государства), ее стоимость 630 000 рублей.