Ход лечения
09.09.2022
Лиза прооперирована, выписана в стабильном состоянии. Следующим этапом должна быть реабилитация.
01.09.2022
Асимметрию лица мама Лизы заметила, когда девочке было всего четыре месяца. Врачи сразу провели МРТ головного мозга и выявили каверному правой половины продолговатого мозга. Этим летом было принято решение удалить опухоль. Однако операцию нужно оплатить (Лиза — гражданка другого государства), ее стоимость 630 000 рублей.
Ваша помощь Лизе
12.09.22
|Анонимное пожертвование
|100 ₽
|Анонимное пожертвование
|100 ₽
12.09.22
|А******в А.
|1 340 ₽
12.09.22
|250 ₽
12.09.22
|500 ₽