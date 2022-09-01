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Лиза Дуран

Сбор завершен
ДиагнозКавернома
ГородНоволукомль (Беларусь)
Возраст7 лет
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У Лизы опухоль головного мозга, требуется операция по ее удалению.

Ход лечения

09.09.2022

Лиза прооперирована, выписана в стабильном состоянии. Следующим этапом должна быть реабилитация.

01.09.2022

Асимметрию лица мама Лизы заметила, когда девочке было всего четыре месяца. Врачи сразу провели МРТ головного мозга и выявили каверному правой половины продолговатого мозга. Этим летом было принято решение удалить опухоль. Однако операцию нужно оплатить (Лиза — гражданка другого государства), ее стоимость 630 000 рублей.

Ваша помощь Лизе

12.09.22
Анонимное пожертвование100 ₽
Анонимное пожертвование100 ₽
12.09.22
А******в А.1 340 ₽
12.09.22
250 ₽
12.09.22
500 ₽
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