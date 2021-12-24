В начале года у Лизы появился стоматит, стала подниматься температура, увеличились лимфоузлы на шее. Девочка неоднократно попадала в больницу с связи с лихорадкой, по результатам обследования стало ясно, что у нее первичный иммунодефицит. Сейчас Лиза получает лечение, в том числе ей нужен иммунопрепарат «Яквинус» стоимостью 216 114 рублей.