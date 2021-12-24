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Лиза Годицкая

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
ГородРостов-на-Дону
Возраст12 лет
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У Лизы первичный иммунодефицит. Диагноз подтвердили специалисты Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, где девочка теперь проходит лечение.

Ход лечения

28.12.2021

Лиза получает терапию, сейчас выписывается домой. Самочувствие неплохое.

24.12.2021

В начале года у Лизы появился стоматит, стала подниматься температура, увеличились лимфоузлы на шее. Девочка неоднократно попадала в больницу с связи с лихорадкой, по результатам обследования стало ясно, что у нее первичный иммунодефицит. Сейчас Лиза получает лечение, в том числе ей нужен иммунопрепарат «Яквинус» стоимостью 216 114 рублей.

Ваша помощь Лизе

25.12.21
С******а1 200 ₽
25.12.21
З*****а Л.500 ₽
25.12.21
200 ₽
25.12.21
500 ₽
25.12.21
В****в Д.105 000 ₽
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