Ход лечения
28.12.2021
Лиза получает терапию, сейчас выписывается домой. Самочувствие неплохое.
24.12.2021
В начале года у Лизы появился стоматит, стала подниматься температура, увеличились лимфоузлы на шее. Девочка неоднократно попадала в больницу с связи с лихорадкой, по результатам обследования стало ясно, что у нее первичный иммунодефицит. Сейчас Лиза получает лечение, в том числе ей нужен иммунопрепарат «Яквинус» стоимостью 216 114 рублей.
Ваша помощь Лизе
25.12.21
|С******а
|1 200 ₽
25.12.21
|З*****а Л.
|500 ₽
25.12.21
|200 ₽
25.12.21
|500 ₽
25.12.21
|В****в Д.
|105 000 ₽