Ход лечения
26.05.2022
Все стабилизировалось, Лиза выписывается домой.
04.05.2022
У Лизы по-прежнему норовирус, приходится оставаться в инфекционном отделении. По основному заболеванию все в норме. Мама с Лизой устали и очень ждут выписки.
28.03.2022
Иммуноглобулин получен в полном объеме. К сожалению, у Лизы обнаружен норовирус, она временно переведена в инфекционное отделение.
Ваша помощь Лизе
11.03.22
|Анонимное пожертвование
|200 ₽
11.03.22
|200 ₽
11.03.22
|55 ₽
11.03.22
|1 000 ₽
11.03.22
|25 033 ₽