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Лиза Гопина

Сбор завершен
ДиагнозЮвенильный миеломоноцитарный лейкоз
ГородБратск
Возраст3 года
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После трансплантации костного мозга Лизе нужно справиться с инфекционными осложнениями.

Ход лечения

26.05.2022

Все стабилизировалось, Лиза выписывается домой.

04.05.2022

У Лизы по-прежнему норовирус, приходится оставаться в инфекционном отделении. По основному заболеванию все в норме. Мама с Лизой устали и очень ждут выписки.

28.03.2022

Иммуноглобулин получен в полном объеме. К сожалению, у Лизы обнаружен норовирус, она временно переведена в инфекционное отделение.

Весь ход лечения

Ваша помощь Лизе

11.03.22
Анонимное пожертвование200 ₽
11.03.22
200 ₽
11.03.22
55 ₽
11.03.22
1 000 ₽
11.03.22
25 033 ₽
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