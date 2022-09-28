Ход лечения
29.12.2022
Через три месяца после трансплантации Лиза в стабильном состоянии, минимальная остаточная болезнь по-прежнему не обнаруживается. Девочку отпустили домой, пока на месяц.
18.11.2022
По результатам контрольного обследования уровень минимальной остаточной болезни нулевой (и это хорошо). Продолжена плановая терапия.
07.11.2022
Состояние стабильное, но пока неясно, удастся ли справиться с остатками опухолевых клеток в костном мозге. Лиза получает клеточную терапию.
Ваша помощь Лизе
|Анонимное пожертвование
|1 000 ₽
|Х*******в
|20 000 ₽
|500 ₽
|П********* В.
|200 ₽
|5 000 ₽