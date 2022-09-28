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Лиза Рябкова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСанкт- Петербург
Возраст4 года
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Лиза лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Ранний рецидив лейкоза требует трансплантации костного мозга.

Ход лечения

29.12.2022

Через три месяца после трансплантации Лиза в стабильном состоянии, минимальная остаточная болезнь по-прежнему не обнаруживается. Девочку отпустили домой, пока на месяц.

18.11.2022

По результатам контрольного обследования уровень минимальной остаточной болезни нулевой (и это хорошо). Продолжена плановая терапия.

07.11.2022

Состояние стабильное, но пока неясно, удастся ли справиться с остатками опухолевых клеток в костном мозге. Лиза получает клеточную терапию.

Весь ход лечения

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28.09.22
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