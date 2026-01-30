С ноября Лиза проходит лечение в Центре детской гематологии и онкологии города Екатеринбурга. На фоне терапии у девочки развилась тяжелая грибковая инфекция. Лиза как можно скорее нуждается в терапии противогрибковым препаратом «Амбизом» стоимостью 1 253 388 рублей. Мы просим вас помочь!