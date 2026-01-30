Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Лиза Салахутдинова

1 253 388 ₽1 020 864 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородНижние Серги (Свердловская область)
Возраст13 лет
Лизе диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Сейчас девочке нужен дорогостоящий противогрибковый препарат.

Ход лечения

30.01.2026

С ноября Лиза проходит лечение в Центре детской гематологии и онкологии города Екатеринбурга. На фоне терапии у девочки развилась тяжелая грибковая инфекция. Лиза как можно скорее нуждается в терапии противогрибковым препаратом «Амбизом» стоимостью 1 253 388 рублей. Мы просим вас помочь!

Ваша помощь Лизе

31.01.26
300 ₽
31.01.26
Т****н Р.750 ₽
31.01.26
Т***н7 000 ₽
31.01.26
300 ₽
31.01.26
700 ₽
