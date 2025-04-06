Впервые лейкоз у Лизы диагностировали пять лет назад. Несколько раз девочке удавалось выйти в ремиссию, но сейчас стало понятно, что без трансплантации костного мозга не обойтись. Чтобы избежать возможных осложнений после пересадки, врачи назначили Лизе, как часто бывает в таких случаях, терапию иммунопрепаратом «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства 306 000 рублей.