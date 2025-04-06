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Лиза Тифу

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306 000 ₽305 850 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЖиздра (Калужская область)
Возраст7 лет
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Лизе необходимо избежать возможных осложнений после трансплантации костного мозга.

Ход лечения

06.04.2025

Впервые лейкоз у Лизы диагностировали пять лет назад. Несколько раз девочке удавалось выйти в ремиссию, но сейчас стало понятно, что без трансплантации костного мозга не обойтись. Чтобы избежать возможных осложнений после пересадки, врачи назначили Лизе, как часто бывает в таких случаях, терапию иммунопрепаратом «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства 306 000 рублей.

Ваша помощь Лизе

06.04.25
50 ₽
06.04.25
100 ₽
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