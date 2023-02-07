Ход лечения
16.05.2023
Завтра девушку собираются выписать. МРТ показывает отличные результаты противогрибковой терапии. Лизе нужно перейти во взрослую сеть, чтобы там наблюдаться, но по месту жительства с этим есть некоторые проблемы. Возможно, Лиза будет проходить реабилитацию в Подмосковье.
10.05.2023
Лизе лучше. Она учится, начинает снова ходить сама, а не ездить в коляске. Если все и дальше будет хорошо, то скоро предстоит выписка.
04.04.2023
На фоне терапии у Лизы продолжается значимое улучшение. Возможно, скоро удастся переселиться из больницы в гостиницу.
Ваша помощь Лизе
|1 982 ₽
|500 ₽
|1 000 ₽
|Л***************а Е.
|100 ₽
|Ч***а И. Ю.
|228 180 ₽