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Лиза Волкова

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
ГородТула
Возраст18 лет
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У Лизы осложнение после трансплантации костного мозга: грибковая инфекция.

Ход лечения

16.05.2023

Завтра девушку собираются выписать. МРТ показывает отличные результаты противогрибковой терапии. Лизе нужно перейти во взрослую сеть, чтобы там наблюдаться, но по месту жительства с этим есть некоторые проблемы. Возможно, Лиза будет проходить реабилитацию в Подмосковье.

10.05.2023

Лизе лучше. Она учится, начинает снова ходить сама, а не ездить в коляске. Если все и дальше будет хорошо, то скоро предстоит выписка.

04.04.2023

На фоне терапии у Лизы продолжается значимое улучшение. Возможно, скоро удастся переселиться из больницы в гостиницу.

Весь ход лечения

Ваша помощь Лизе

07.02.23
1 982 ₽
07.02.23
500 ₽
07.02.23
1 000 ₽
07.02.23
Л***************а Е.100 ₽
07.02.23
Ч***а И. Ю.228 180 ₽
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