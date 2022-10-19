Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Лиза Живаева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКазань
Возраст11 лет
Поделиться:
В начале ноября 2022 года состоялась трансплантация костного мозга.

Ход лечения

31.10.2023

У Лизы все достаточно стабильно, она выписана для продолжения лечения по месту жительства.

15.09.2023

Состояние стабильное. Осложнения прежние, самочувствие неплохое, но иногда беспокоят боли в спине.

24.08.2023

Лиза продолжает бороться с осложнениями, в том числе иммунными и инфекционными. Принимает иммуносупрессивную терапию, получала также антибиотики.

Весь ход лечения

Ваша помощь Лизе

10.01.23
50 ₽
10.01.23
150 ₽
10.01.23
А*****в И.10 000 ₽
10.01.23
Л*****а Е.7 000 ₽
10.01.23
148 406 ₽
Все пожертвования

Статьи о Лизе

19.10.2022

Лиза все знает

Четыре года назад 10-летняя Лиза уже лечилась от острого лимфобластного лейкоза. Тогда удалось выйти в ремиссию. В апреле этого года болезнь, к сожалению, вернулась.

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari