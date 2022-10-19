Ход лечения
31.10.2023
У Лизы все достаточно стабильно, она выписана для продолжения лечения по месту жительства.
15.09.2023
Состояние стабильное. Осложнения прежние, самочувствие неплохое, но иногда беспокоят боли в спине.
24.08.2023
Лиза продолжает бороться с осложнениями, в том числе иммунными и инфекционными. Принимает иммуносупрессивную терапию, получала также антибиотики.
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Статьи о Лизе
Лиза все знает
Четыре года назад 10-летняя Лиза уже лечилась от острого лимфобластного лейкоза. Тогда удалось выйти в ремиссию. В апреле этого года болезнь, к сожалению, вернулась.