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Лусине Киракосян

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородЩелково (Московская область)
Возраст4 года
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С момента трансплантации костного мозга прошло четыре месяца, есть некоторые осложнения.

Ход лечения

21.04.2023

Лусине выписана, будет еще долго продолжать прием «Нексавара».

15.03.2023

Все планово. Лусине должна получать «Джакави» для профилактики РТПХ и «Нексавар» (сорафениб) для предотвращения рецидива основного заболевания.

27.02.2023

Функция донорского костного мозга с улучшением. В целом на данный момент все неплохо.

Весь ход лечения

Ваша помощь Лусине

28.12.22
150 ₽
28.12.22
5 000 ₽
28.12.22
5 000 ₽
28.12.22
500 ₽
28.12.22
750 ₽
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