Сбор завершен
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Щелково (Московская область)
|Возраст
|4 года
Ход лечения
21.04.2023
Лусине выписана, будет еще долго продолжать прием «Нексавара».
15.03.2023
Все планово. Лусине должна получать «Джакави» для профилактики РТПХ и «Нексавар» (сорафениб) для предотвращения рецидива основного заболевания.
27.02.2023
Функция донорского костного мозга с улучшением. В целом на данный момент все неплохо.
Ваша помощь Лусине
28.12.22
|150 ₽
28.12.22
|5 000 ₽
28.12.22
|5 000 ₽
28.12.22
|500 ₽
28.12.22
|750 ₽