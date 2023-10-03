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Мадина кызы Амирбек

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородДжалал-Абад (Киргизия)
Возраст19 лет
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У Мадины опухоль головного мозга. Девушке нужна операция по ее удалению.

Ход лечения

09.10.2023

Мадина прооперирована. После операции были некоторые проблемы, но сейчас девушка полностью восстановилась и выписалась в стабильном состоянии.

03.10.2023

У Мадины стало сильно падать зрение, поэтому она решила обследоваться. На МРТ-исследовании врачи обнаружили опухоль головного мозга: теперь нужна сложная операция, которую не смогут сделать в Киргизии. Девушка приехала на лечение в Центр нейрохирургии им. Бурденко. Для иностранных граждан лечение платное, нужно собрать 502 100 рублей.

Ваша помощь Мадине

16.10.23
700 ₽
16.10.23
100 ₽
16.10.23
27 ₽
16.10.23
1 000 ₽
16.10.23
Г******а30 000 ₽
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