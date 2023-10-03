У Мадины опухоль головного мозга. Девушке нужна операция по ее удалению.
Ход лечения
09.10.2023
Мадина прооперирована. После операции были некоторые проблемы, но сейчас девушка полностью восстановилась и выписалась в стабильном состоянии.
03.10.2023
У Мадины стало сильно падать зрение, поэтому она решила обследоваться. На МРТ-исследовании врачи обнаружили опухоль головного мозга: теперь нужна сложная операция, которую не смогут сделать в Киргизии. Девушка приехала на лечение в Центр нейрохирургии им. Бурденко. Для иностранных граждан лечение платное, нужно собрать 502 100 рублей.