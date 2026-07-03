В мае состоялась третья пересадка костного мозга (предыдущие две не увенчались успехом). Через месяц после процедуры трансплантат функционирует удовлетворительно. Майе необходима лекарственная терапия для лечения и профилактики посттрансплантационных осложнений. В частности, требуется противоопухолевый препарат «Джакави», который стоит 191 939 рублей.