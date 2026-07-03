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Майя Левина

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191 939 ₽182 889 ₽ осталось собрать
ДиагнозАпластическая анемия
ГородКохма, Ивановская область
Возраст3 года
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С прошлого марта девочка лечится в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

03.07.2026

В мае состоялась третья пересадка костного мозга (предыдущие две не увенчались успехом). Через месяц после процедуры трансплантат функционирует удовлетворительно. Майе необходима лекарственная терапия для лечения и профилактики посттрансплантационных осложнений. В частности, требуется противоопухолевый препарат «Джакави», который стоит 191 939 рублей.

Ваша помощь Майе

03.07.26
8 000 ₽
03.07.26
50 ₽
03.07.26
1 000 ₽
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