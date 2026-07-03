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191 939 ₽182 889 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|Кохма, Ивановская область
|Возраст
|3 года
Ход лечения
03.07.2026
В мае состоялась третья пересадка костного мозга (предыдущие две не увенчались успехом). Через месяц после процедуры трансплантат функционирует удовлетворительно. Майе необходима лекарственная терапия для лечения и профилактики посттрансплантационных осложнений. В частности, требуется противоопухолевый препарат «Джакави», который стоит 191 939 рублей.
Ваша помощь Майе
03.07.26
|8 000 ₽
03.07.26
|50 ₽
03.07.26
|1 000 ₽