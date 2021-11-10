|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Первореченское (Краснодарский край)
|Дата смерти
|5.02.2022
07.02.2022
Позавчера умер Макар Мищенко. Ему было семь лет.
У мальчика был очень тяжелый случай лейкоза. И, как будто этого мало, он дважды болел ковидом, поэтому никак не получалось своевременно начать нужную терапию.
Макар был веселым и — до болезни — очень бодрым и активным ребенком. Он занимался карате, гордился своими достижениями и мечтал стать тренером. У него было много друзей в детском саду, а еще одним другом был старший брат Валера.
Светлая память. Сил близким.
24.01.2022
Одобрена закупка «Биспонсы», терапия будет начата при первой возможности.
15.01.2022
У Макара очень агрессивный рецидив, и даже «Блинцито» не смог с ним справиться. Обсуждается закупка другого иммунопрепарата — «Биспонса».
16.12.2021
Макара пришлось на время перевести в инфекционное отделение (ковид), но терапия «Блинцито» не прерывается. Как только будет отрицательный результат ПЦР, Макар вернется в свое обычное отделение и затем выпишется.
12.11.2021
Мы закрываем сбор средств для Макара. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение мальчика удалось собрать 4 112 443 рубля. Большое спасибо!
11.11.2021
Сегодня про Макара вышел сюжет на Пятом канале.
10.11.2021
Два года назад у Макара начались носовые кровотечения, мальчик стал жаловаться на слабость, усталость, отсутствие аппетита. Семья обратилась в поликлинику, анализы крови и дальнейшее обследование показали острый лимфобластный лейкоз. Макара направили на лечение в детскую больницу Краснодара. Однако через некоторое время после стандартной терапии произошел ранний рецидив, который уже плохо поддавался лечению. Макару потребуется трансплантация. Но до нее, учитывая агрессивное течение болезни, врачебный консилиум принял решение использовать иммунопрепарат «Блинцито». Сейчас мальчику нужно 12 флаконов стоимостью 1 936 535 рублей.
Ваша помощь Макару
|200 ₽
|200 ₽
|1 600 ₽
|1 200 ₽
|SMS-пожертвования на номер 6162
|4 046 312 ₽