Позавчера умер Макар Мищенко. Ему было семь лет.

У мальчика был очень тяжелый случай лейкоза. И, как будто этого мало, он дважды болел ковидом, поэтому никак не получалось своевременно начать нужную терапию.

Макар был веселым и — до болезни — очень бодрым и активным ребенком. Он занимался карате, гордился своими достижениями и мечтал стать тренером. У него было много друзей в детском саду, а еще одним другом был старший брат Валера.

Светлая память. Сил близким.