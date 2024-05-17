Юноша начал лечение и все шло относительно неплохо, пока не случилась реакция (в виде острого панкреатита) на «Онкаспар». Это один из препаратов химиотерапии, которыми лечили Макара. Поэтому, как сейчас часто бывает в таких случаях, врачами было принято решение заменить оставшуюся часть протокола химиотерапии на лечение дорогостоящим иммунопрепаратом «Блинцито»: этот вариант эффективнее всего и лучше всего переносится. Стоимость восьми флаконов лекарства 1 291 023 рубля.