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Макар Ярошенко

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1 291 023 ₽1 291 023 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Усть-Большерецк (Камчатский край)
Возраст13 лет
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Полгода назад у Макара диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

17.05.2024

Юноша начал лечение и все шло относительно неплохо, пока не случилась реакция (в виде острого панкреатита) на «Онкаспар». Это один из препаратов химиотерапии, которыми лечили Макара. Поэтому, как сейчас часто бывает в таких случаях, врачами было принято решение заменить оставшуюся часть протокола химиотерапии на лечение дорогостоящим иммунопрепаратом «Блинцито»: этот вариант эффективнее всего и лучше всего переносится. Стоимость восьми флаконов лекарства 1 291 023 рубля.

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