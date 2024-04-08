Острый лимфобластный лейкоз у Максима диагностировали, когда ему было три года. Тогда он прошел все необходимое лечение, включая трансплантацию костного мозга. Длительное время мальчик был в ремиссии, но, к сожалению, пять месяцев назад у него случился рецидив болезни. Сейчас мальчика готовят к повторной трансплантации, донором станет папа. И для профилактики РТПХ Максиму необходим препарат «Энтивио». Три флакона лекарства стоят 309 000 рублей.