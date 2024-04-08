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Максим Агеев

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309 000 ₽252 620 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Жуковка (Курская область)
Возраст9 лет
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Максим готовится к повторной пересадке костного мозга в Центре имени Димы Рогачева.

Ход лечения

08.04.2024

Острый лимфобластный лейкоз у Максима диагностировали, когда ему было три года. Тогда он прошел все необходимое лечение, включая трансплантацию костного мозга. Длительное время мальчик был в ремиссии, но, к сожалению, пять месяцев назад у него случился рецидив болезни. Сейчас мальчика готовят к повторной трансплантации, донором станет папа. И для профилактики РТПХ Максиму необходим препарат «Энтивио». Три флакона лекарства стоят 309 000 рублей.

Ваша помощь Максиму

09.04.24
1 000 ₽
09.04.24
300 ₽
09.04.24
300 ₽
09.04.24
200 ₽
09.04.24
800 ₽
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