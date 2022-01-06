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Максим Черных

Сбор завершен
ДиагнозАдренокортикальный рак левого надпочечника
Городс. Белоусовка (Оренбургская область)
Возраст9 лет
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С ноября Максим лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

17.05.2022

Максим будет продолжать терапию «Митотаном» по месту жительства, длительность непрерывной терапии должна составить как минимум восемь месяцев.

18.04.2022

Самочувствие удовлетворительное. Получает пятый блок терапии по основному заболеванию и сопроводительную терапию.

28.03.2022

Получает терапию, состояние стабильное, есть положительная динамика по неврологическому статусу.

Весь ход лечения

Ваша помощь Максиму

06.01.22
П******в Г.4 000 ₽
06.01.22
С******в4 000 ₽
06.01.22
700 ₽
06.01.22
98 000 ₽
06.01.22
337 ₽
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