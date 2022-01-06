Сбор завершен
|Диагноз
|Адренокортикальный рак левого надпочечника
|Город
|с. Белоусовка (Оренбургская область)
|Возраст
|9 лет
Ход лечения
17.05.2022
Максим будет продолжать терапию «Митотаном» по месту жительства, длительность непрерывной терапии должна составить как минимум восемь месяцев.
18.04.2022
Самочувствие удовлетворительное. Получает пятый блок терапии по основному заболеванию и сопроводительную терапию.
28.03.2022
Получает терапию, состояние стабильное, есть положительная динамика по неврологическому статусу.
Ваша помощь Максиму
06.01.22
|П******в Г.
|4 000 ₽
06.01.22
|С******в
|4 000 ₽
06.01.22
|700 ₽
06.01.22
|98 000 ₽
06.01.22
|337 ₽