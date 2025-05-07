Начато противорецидивное лечение, а также поддерживающая терапия. По данным последних исследований у Максима грибковая инфекция, требуется противогрибковый препарат «Максканд». Это же лекарство необходимо и другим детям, которые проходят лечение в Московском онкодиспансере в Балашихе. Всего нужно собрать 638 000 рублей.