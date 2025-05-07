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638 000 ₽631 100 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Одинцово
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
07.05.2025
Начато противорецидивное лечение, а также поддерживающая терапия. По данным последних исследований у Максима грибковая инфекция, требуется противогрибковый препарат «Максканд». Это же лекарство необходимо и другим детям, которые проходят лечение в Московском онкодиспансере в Балашихе. Всего нужно собрать 638 000 рублей.
Ваша помощь Максиму
09.05.25
|400 ₽
09.05.25
|П******в Г.
|4 000 ₽
09.05.25
|1 000 ₽
09.05.25
|А*****в
|1 500 ₽