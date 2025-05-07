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Максим Рубцов

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638 000 ₽631 100 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородОдинцово
Возраст5 лет
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Максим заболел в мае 2023 года, успешно вылечился и через год выписался домой. Но в апреле болезнь вернулась.

Ход лечения

07.05.2025

Начато противорецидивное лечение, а также поддерживающая терапия. По данным последних исследований у Максима грибковая инфекция, требуется противогрибковый препарат «Максканд». Это же лекарство необходимо и другим детям, которые проходят лечение в Московском онкодиспансере в Балашихе. Всего нужно собрать 638 000 рублей.

Ваша помощь Максиму

09.05.25
400 ₽
09.05.25
П******в Г.4 000 ₽
09.05.25
1 000 ₽
09.05.25
А*****в1 500 ₽
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