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Максим Суров

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806 890 ₽805 689 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородОзеры (Московская область)
Возраст5 лет
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У Максима случилась сильная аллергическая реакция на один из основных препаратов лечения.

Ход лечения

20.02.2025

Острый лимфобластный лейкоз у мальчика диагностировали пять месяцев назад. Из-за возникшей аллергической реакции врачи приняли решение заменить стандартную химиотерапию на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Один курс лечения Максим прошел, сейчас нужно лекарство на второй курс. Мы просим вас помочь собрать средства на пять флаконов лекарства общей стоимостью 806 890 рублей.

Ваша помощь Максиму

20.02.25
1 ₽
20.02.25
Г*****а700 ₽
20.02.25
200 ₽
20.02.25
300 ₽
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