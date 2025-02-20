Острый лимфобластный лейкоз у мальчика диагностировали пять месяцев назад. Из-за возникшей аллергической реакции врачи приняли решение заменить стандартную химиотерапию на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Один курс лечения Максим прошел, сейчас нужно лекарство на второй курс. Мы просим вас помочь собрать средства на пять флаконов лекарства общей стоимостью 806 890 рублей.