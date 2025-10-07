Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Максим Томащук

Сбор завершен
ДиагнозНефробластома
ГородЕлизово, Камчатский край
Возраст3 года
Максим справился с нефробластомой и в декабре прошлого года закончил лечение.

Ход лечения

07.10.2025

Максим заболел в феврале прошлого года.  Мальчик проходил лечение в Центре им. Димы Рогачева, и, чтобы болезнь отступила, ему требовался препарат «Космеген». Спасибо нашим благотворителям за то, что лекарство удалось закупить вовремя!

Лечение помогло и закончилось в декабре прошлого года. Сейчас Максим ходит в детский сад, обожает Человека-паука, а по выходным вместе с семьей ездит смотреть на вулканы или отдыхать на берегу океана. У Максима всё хорошо, но всегда есть те, кому вы можете помочь прямо сейчас.

