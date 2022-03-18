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Максим Циренщиков

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Кардымово (Смоленская область)
Дата смерти28.04.2022
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Ход лечения

29.04.2022

Вчера, через несколько дней после своего семилетия, умер Максим Циренщиков.

Максим боролся очень долго: больше двух лет. Лейкоз никак не хотел отступать, и в конце марта мальчику после нового этапа терапии провели повторную трансплантацию. Это была единственная надежда.

И вроде бы в первые три недели все было достаточно стабильно. А потом состояние ухудшилось очень быстро: сепсис, дыхательная и сердечная недостаточность, смерть.

Максим был младшим ребенком в семье и любимцем многих в больнице.

Светлая память. Сил близким.

23.03.2022

Максим получает «Дарзалекс», готовится к повторной трансплантации. Донором должен стать папа мальчика.

18.03.2022

Через два года после ТКМ у Максима случился рецидив. Сейчас мальчику нужно пройти противоопухолевую терапию с использованием препарата «Дарзалекс». Стоимость лекарства 143 330 рублей.

Ваша помощь Максиму

23.03.22
Р*****н C.500 ₽
23.03.22
700 ₽
23.03.22
S***z145 ₽
23.03.22
1 000 ₽
24.03.22
Ж*******а Е.38 000 ₽
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