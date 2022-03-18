Вчера, через несколько дней после своего семилетия, умер Максим Циренщиков.

Максим боролся очень долго: больше двух лет. Лейкоз никак не хотел отступать, и в конце марта мальчику после нового этапа терапии провели повторную трансплантацию. Это была единственная надежда.

И вроде бы в первые три недели все было достаточно стабильно. А потом состояние ухудшилось очень быстро: сепсис, дыхательная и сердечная недостаточность, смерть.

Максим был младшим ребенком в семье и любимцем многих в больнице.

Светлая память. Сил близким.