|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Кардымово (Смоленская область)
|Дата смерти
|28.04.2022
Ход лечения
29.04.2022
Вчера, через несколько дней после своего семилетия, умер Максим Циренщиков.
Максим боролся очень долго: больше двух лет. Лейкоз никак не хотел отступать, и в конце марта мальчику после нового этапа терапии провели повторную трансплантацию. Это была единственная надежда.
И вроде бы в первые три недели все было достаточно стабильно. А потом состояние ухудшилось очень быстро: сепсис, дыхательная и сердечная недостаточность, смерть.
Максим был младшим ребенком в семье и любимцем многих в больнице.
Светлая память. Сил близким.
23.03.2022
Максим получает «Дарзалекс», готовится к повторной трансплантации. Донором должен стать папа мальчика.
18.03.2022
Через два года после ТКМ у Максима случился рецидив. Сейчас мальчику нужно пройти противоопухолевую терапию с использованием препарата «Дарзалекс». Стоимость лекарства 143 330 рублей.
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