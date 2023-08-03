Средства собраны, спасибо! Максиму провели обследование, в том числе ПЭТ/КТ всего тела. По лимфоме явное улучшение по сравнению с исследованием трехмесячной давности, костный мозг тоже чист от опухолевых клеток. Терапию «Опдиво» и «Адцетрисом» надо продолжать.