Ход лечения
30.10.2023
Максим продолжает комбинированную терапию. Контрольное обследование пришлось отложить из-за поломки аппарата для ПЭТ/КТ, но сейчас аппарат уже починили, и обследование должно состояться через неделю.
17.10.2023
На ближайший курс Максиму требуется две упаковки «Опдиво» стоимостью 170 869 рублей. Мы снова открываем сбор!
29.09.2023
Средства собраны, спасибо! Максиму провели обследование, в том числе ПЭТ/КТ всего тела. По лимфоме явное улучшение по сравнению с исследованием трехмесячной давности, костный мозг тоже чист от опухолевых клеток. Терапию «Опдиво» и «Адцетрисом» надо продолжать.
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«Этот год моей жизни пропал»
Так 16-летний Максим говорит о времени, проведенном по больницам. Но лечение от лимфомы Ходжкина нужно продолжать, и юноша не собирается сдаваться.