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Максим Яремако

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
ГородУрай (ХМАО)
Возраст17 лет
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У Максима болезнь Ходжкина. С октября юноша лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

30.10.2023

Максим продолжает комбинированную терапию. Контрольное обследование пришлось отложить из-за поломки аппарата для ПЭТ/КТ, но сейчас аппарат уже починили, и обследование должно состояться через неделю.

17.10.2023

На ближайший курс Максиму требуется две упаковки «Опдиво» стоимостью 170 869 рублей. Мы снова открываем сбор!

29.09.2023

Средства собраны, спасибо! Максиму провели обследование, в том числе ПЭТ/КТ всего тела. По лимфоме явное улучшение по сравнению с исследованием трехмесячной давности, костный мозг тоже чист от опухолевых клеток. Терапию «Опдиво» и «Адцетрисом» надо продолжать.

Весь ход лечения

Ваша помощь Максиму

26.10.23
Анонимное пожертвование1 200 ₽
26.10.23
50 ₽
26.10.23
50 ₽
26.10.23
3 000 ₽
26.10.23
1 000 ₽
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Статьи о Максиме

3.08.2023

«Этот год моей жизни пропал»

Так 16-летний Максим говорит о времени, проведенном по больницам. Но лечение от лимфомы Ходжкина нужно продолжать, и юноша не собирается сдаваться.

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