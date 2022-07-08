Ход лечения
02.09.2022
Малика прошла последний блок больничной химиотерапии. После восстановления из аплазии ее выписывают на поддерживающую терапию.
20.07.2022
После «Меронема» Малике лучше, проблема со стоматитом почти решена. Продолжается плановая терапия; к счастью, у Малики достаточно хорошо излечимый вариант лейкоза, но терапию надо пройти полностью.
08.07.2022
Малика заболела в июне: головокружение, обмороки, кровь из носа. Для уточнения диагноза и лечения девочку направили в Москву. Малика уже прошла блок химиотерапии и гормональной терапии. Чтобы избежать инфекционных осложнений, ей и другим пациентам в отделении необходим антибиотик «Меронем» стоимостью 220 040 рублей.
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