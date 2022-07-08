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Малика Кадирова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородМахачкала
Возраст12 лет
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У Малики острый миелобластный лейкоз. Девочка уже прошла курс химиотерапии в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

02.09.2022

Малика прошла последний блок больничной химиотерапии. После восстановления из аплазии ее выписывают на поддерживающую терапию.

20.07.2022

После «Меронема» Малике лучше, проблема со стоматитом почти решена. Продолжается плановая терапия; к счастью, у Малики достаточно хорошо излечимый вариант лейкоза, но терапию надо пройти полностью.

08.07.2022

Малика заболела в июне: головокружение, обмороки, кровь из носа. Для уточнения диагноза и лечения девочку направили в Москву. Малика уже прошла блок химиотерапии и гормональной терапии. Чтобы избежать инфекционных осложнений, ей и другим пациентам в отделении необходим антибиотик «Меронем» стоимостью 220 040 рублей.

Ваша помощь Малике

25.07.22
Анонимное пожертвование200 ₽
26.07.22
Анонимное пожертвование50 ₽
26.07.22
4 000 ₽
26.07.22
10 000 ₽
26.07.22
15 346 ₽
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