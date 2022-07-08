Малика заболела в июне: головокружение, обмороки, кровь из носа. Для уточнения диагноза и лечения девочку направили в Москву. Малика уже прошла блок химиотерапии и гормональной терапии. Чтобы избежать инфекционных осложнений, ей и другим пациентам в отделении необходим антибиотик «Меронем» стоимостью 220 040 рублей.