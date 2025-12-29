Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Марха Хуцаева

96 800 ₽94 750 ₽ осталось собрать
ДиагнозКарцинома
Городхутор Веденяпин (Ставропольский край)
Возраст17 лет
Марха проходит лечение от назофарингеальной карциномы в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

29.12.2025

Марха заболела в апреле 2024 года, после перенесенного ОРВИ у неё возникло образование на шее, начались боли в правом виске и горле. Лечение помогло, но вскоре случился рецидив. Сейчас Марха получает терапию в Центре им. Димы Рогачева. Чтобы уменьшить размер опухоли, ей необходимо длительное лечение иммунопрепаратом «Арфлейда», один флакон которого стоит 96 800 рублей. Мы просим вас о помощи!

Ваша помощь Мархе

30.12.25
700 ₽
30.12.25
350 ₽
30.12.25
1 000 ₽
Все пожертвования

