|Диагноз
|Карцинома
|Город
|хутор Веденяпин (Ставропольский край)
|Возраст
|17 лет
Ход лечения
29.12.2025
Марха заболела в апреле 2024 года, после перенесенного ОРВИ у неё возникло образование на шее, начались боли в правом виске и горле. Лечение помогло, но вскоре случился рецидив. Сейчас Марха получает терапию в Центре им. Димы Рогачева. Чтобы уменьшить размер опухоли, ей необходимо длительное лечение иммунопрепаратом «Арфлейда», один флакон которого стоит 96 800 рублей. Мы просим вас о помощи!
