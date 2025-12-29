Марха заболела в апреле 2024 года, после перенесенного ОРВИ у неё возникло образование на шее, начались боли в правом виске и горле. Лечение помогло, но вскоре случился рецидив. Сейчас Марха получает терапию в Центре им. Димы Рогачева. Чтобы уменьшить размер опухоли, ей необходимо длительное лечение иммунопрепаратом «Арфлейда», один флакон которого стоит 96 800 рублей. Мы просим вас о помощи!