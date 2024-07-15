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Марина Акимова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Солнечный (Новосибирская область)
Возраст15 лет
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В августе у Марины состоялась трансплантация костного мозга в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

22.09.2024

Состояние стабильное. Сейчас девочка принимает препарат «Джакави», чтобы избежать осложнений после пересадки.

01.08.2024

Сегодня у Марины состоялась пересадка костного мозга.

15.07.2024

У Марины сложный случай лейкоза, и девочке обязательно требовалась трансплантация костного мозга. И здесь тот редкий случай, когда родственных доноров у ребенка нет. Неродственного донора для Марины нашли в Германии, а его поиск и активация, а это 2 500 000 рублей, были оплачены из средств, собранных для Эльмиры Грибановой, поскольку Эльмире в конце концов была проведена родственная пересадка.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!

Ваша помощь Марине

24.10.24
Участники забега Legal Run 20242 500 000 ₽
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