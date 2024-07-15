|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Солнечный (Новосибирская область)
|Возраст
|15 лет
Ход лечения
22.09.2024
Состояние стабильное. Сейчас девочка принимает препарат «Джакави», чтобы избежать осложнений после пересадки.
01.08.2024
Сегодня у Марины состоялась пересадка костного мозга.
15.07.2024
У Марины сложный случай лейкоза, и девочке обязательно требовалась трансплантация костного мозга. И здесь тот редкий случай, когда родственных доноров у ребенка нет. Неродственного донора для Марины нашли в Германии, а его поиск и активация, а это 2 500 000 рублей, были оплачены из средств, собранных для Эльмиры Грибановой, поскольку Эльмире в конце концов была проведена родственная пересадка.
Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!
Ваша помощь Марине
|Участники забега Legal Run 2024
|2 500 000 ₽