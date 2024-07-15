У Марины сложный случай лейкоза, и девочке обязательно требовалась трансплантация костного мозга. И здесь тот редкий случай, когда родственных доноров у ребенка нет. Неродственного донора для Марины нашли в Германии, а его поиск и активация, а это 2 500 000 рублей, были оплачены из средств, собранных для Эльмиры Грибановой, поскольку Эльмире в конце концов была проведена родственная пересадка.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!