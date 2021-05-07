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Мария Миронова

Сбор завершен
ДиагнозНейрофиброматоз
Городг. Бор, Нижегородская обл.
Возраст20 лет
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У Маши нейрофиброматоз. При этом заболевании периодически возникают доброкачественные опухоли нервной системы и требуется лечение. Сейчас Маше нужна стереотаксическая радиохирургия на аппарате «Гамма-нож».

Ход лечения

21.05.2021

Маша прошла лечение, завершила его сегодня и выписалась. Состояние удовлетворительное. Теперь нужно будет еще облучить очаги в спинном мозге и приехать через год на контроль.

15.05.2021

Мы закрываем сбор для Маши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

07.05.2021

Машины родители здоровы, а вот у самой девушки выявлено генетическое заболевание, при котором периодически возникают доброкачественные опухоли нервной системы. Первые признаки болезни появились в 2017 году: головокружение, головная боль, онемение правой руки и ноги. Обнаружили опухоль (менингиому), частично удалили, но ее остаток сейчас снова растет. Хирургически удалять его слишком опасно, но можно и нужно провести высокоточное лучевое лечение и основной опухоли, и возникших мелких новообразований, чтобы состояние девушки не ухудшилось. Маше показана стереотаксическая радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Государственных квот на это лечение нет. Надо заплатить 345 000 рублей.

Ваша помощь Маше

14.05.21
С********а М.200 000 ₽
15.05.21
1 000 ₽
15.05.21
200 ₽
15.05.21
10 000 ₽
15.05.21
456 ₽
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