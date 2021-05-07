Машины родители здоровы, а вот у самой девушки выявлено генетическое заболевание, при котором периодически возникают доброкачественные опухоли нервной системы. Первые признаки болезни появились в 2017 году: головокружение, головная боль, онемение правой руки и ноги. Обнаружили опухоль (менингиому), частично удалили, но ее остаток сейчас снова растет. Хирургически удалять его слишком опасно, но можно и нужно провести высокоточное лучевое лечение и основной опухоли, и возникших мелких новообразований, чтобы состояние девушки не ухудшилось. Маше показана стереотаксическая радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Государственных квот на это лечение нет. Надо заплатить 345 000 рублей.