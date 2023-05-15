Ход лечения
31.10.2023
По лейкозу ремиссия, данных за грибковую инфекцию сейчас тоже нет. Но с учетом перенесенных осложнений, возможно, нужно будет немного модифицировать последующую терапию: это сейчас обсуждается.
04.10.2023
Марк начал получать поддерживающую терапию, переносит ее нормально. По лейкозу ремиссия. В целом все неплохо, надо только разобраться, почему в анализе крови повышен уровень лейкоцитов.
01.09.2023
Марк чувствует себя хорошо, активен, получает терапию меркаптопурином.
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