Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Марк Черкаев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСаранск
Возраст2 года
Поделиться:
У Марка острый лимфобластный лейкоз. Мальчик с декабря лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

31.10.2023

По лейкозу ремиссия, данных за грибковую инфекцию сейчас тоже нет. Но с учетом перенесенных осложнений, возможно, нужно будет немного модифицировать последующую терапию: это сейчас обсуждается.

04.10.2023

Марк начал получать поддерживающую терапию, переносит ее нормально. По лейкозу ремиссия. В целом все неплохо, надо только разобраться, почему в анализе крови повышен уровень лейкоцитов.

01.09.2023

Марк чувствует себя хорошо, активен, получает терапию меркаптопурином.

Весь ход лечения

Ваша помощь Марку

15.05.23
Анонимное пожертвование10 ₽
Анонимное пожертвование50 ₽
Анонимное пожертвование850 ₽
Анонимное пожертвование500 ₽
15.05.23
500 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari