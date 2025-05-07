Ход лечения
09.06.2025
Мы закрываем сбор средств для Марка. Благодаря сюжету на НТВ на лечение мальчика удалось собрать 2 554 647 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!
08.06.2025
Сегодня на канале НТВ вышел сюжет про Марка.
07.05.2025
Марк сразу же начал получать лечение. Но на этапе консолидации (закрепления ремиссии) у него случилась сильная аллергическая реакция на один из препаратов стандартной химиотерапии. Врачи приняли решение заменить его на иммунопрепарат «Блинцито». Ближайший курс стоит 1 129 645 рублей.
