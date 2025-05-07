Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Марк Кузяев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородОзеры
Возраст7 лет
В феврале у Марка обнаружили острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

09.06.2025

Мы закрываем сбор средств для Марка. Благодаря сюжету на НТВ на лечение мальчика удалось собрать 2 554 647 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

08.06.2025

Сегодня на канале НТВ вышел сюжет про Марка.

07.05.2025

Марк сразу же начал получать лечение. Но на этапе консолидации (закрепления ремиссии) у него случилась сильная аллергическая реакция на один из препаратов стандартной химиотерапии. Врачи приняли решение заменить его на иммунопрепарат «Блинцито». Ближайший курс стоит 1 129 645 рублей.

Ваша помощь Марку

09.06.25
500 ₽
09.06.25
500 ₽
09.06.25
300 ₽
09.06.25
500 ₽
09.06.25
SMS-пожертвования на номер 61621 166 582 ₽
