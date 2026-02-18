Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Марсель Каримов

645 511 ₽641 936 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородТобольск
Возраст4 года
Марсель проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

18.02.2026

Марсель заболел в октябре прошлого года. По началу химиотерапия помогала, но ситуация сильно осложнилась из-за тяжелой грибковой инфекции. Теперь чтобы продолжить лечение, мальчику необходим иммунопрепарат «Блинцито». Четыре флакона лекарства стоят 645 511 рублей. Мы просим вас поддержать Марселя!

