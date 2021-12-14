Ход лечения
28.12.2021
Марьям прооперирована, выписана, состояние удовлетворительное. Спасибо всем, кто помог!
14.12.2021
После обследования у Марьям обнаружили опухоль головного мозга, которую нужно удалить. На лечение девочка приехала в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, потому что такую сложную операцию в ее родном городе врачи провести не могут. Для Марьям, как для иностранного гражданина, любое лечение в России платное. Нужно 541 000 рублей.
Ваша помощь Марьям
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