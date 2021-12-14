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Марьям Джураева

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородИсфара (Таджикистан)
Возраст15 лет
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У Марьям опухоль головного мозга. Нужна микрохирургическая операция по ее удалению.

Ход лечения

28.12.2021

Марьям прооперирована, выписана, состояние удовлетворительное. Спасибо всем, кто помог!

14.12.2021

После обследования у Марьям обнаружили опухоль головного мозга, которую нужно удалить. На лечение девочка приехала в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, потому что такую сложную операцию в ее родном городе врачи провести не могут. Для Марьям, как для иностранного гражданина, любое лечение в России платное. Нужно 541 000 рублей.

Ваша помощь Марьям

22.12.21
А****в А.200 ₽
22.12.21
4 000 ₽
22.12.21
100 ₽
22.12.21
500 ₽
22.12.21
Д*******в336 861 ₽
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