После обследования у Марьям обнаружили опухоль головного мозга, которую нужно удалить. На лечение девочка приехала в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, потому что такую сложную операцию в ее родном городе врачи провести не могут. Для Марьям, как для иностранного гражданина, любое лечение в России платное. Нужно 541 000 рублей.