Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Марьям Мусаева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Ефимовка (Респ. Дагестан)
Возраст8 лет
Поделиться:
Осенью Марьям перенесла пересадку костного мозга. Трансплантат прижился, но сейчас девочку беспокоит сильная реакция «трансплантат против хозяина». Марьям нужна терапия.

Ход лечения

27.08.2021

11 месяцев после трансплантации. Ремиссия, большинство осложнений удалось купировать, состояние стабильное. Выписана для продолжения терапии и наблюдения по месту жительства.

17.06.2021

Марьям пока еще разбирается с осложнениями. Есть остаточные проявления кишечного воспаления, электролитные и гормональные нарушения, ну и настроение сильно страдает.

31.05.2021

Из проблем остаются электролитные нарушения, вирусные инфекции, хроническая РТПХ (сухость кожи) и надпочечниковая недостаточность, которая может потребовать приема гормонов. Ведется наблюдение.

Весь ход лечения

Ваша помощь Марьям

04.05.21
1 200 ₽
04.05.21
5 000 ₽
05.05.21
100 ₽
05.05.21
4 000 ₽
05.05.21
128 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari