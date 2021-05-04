|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Ефимовка (Респ. Дагестан)
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
27.08.2021
11 месяцев после трансплантации. Ремиссия, большинство осложнений удалось купировать, состояние стабильное. Выписана для продолжения терапии и наблюдения по месту жительства.
17.06.2021
Марьям пока еще разбирается с осложнениями. Есть остаточные проявления кишечного воспаления, электролитные и гормональные нарушения, ну и настроение сильно страдает.
31.05.2021
Из проблем остаются электролитные нарушения, вирусные инфекции, хроническая РТПХ (сухость кожи) и надпочечниковая недостаточность, которая может потребовать приема гормонов. Ведется наблюдение.
Ваша помощь Марьям
|1 200 ₽
|5 000 ₽
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