Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Маша прооперирована, поставлен диагноз: саркома Юинга пирамиды височной кости. Это злокачественная опухоль (к счастью, без метастазов), обязательно потребуется дополнительное лечение. Самочувствие у Маши нормальное.