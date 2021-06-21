В начале июня у Маши диагностировали большую опухоль, затронувшую кости черепа. Нужна операция по ее удалению, но любое лечение для иностранного гражданина в России — платное.
Ход лечения
07.07.2021
Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Маша прооперирована, поставлен диагноз: саркома Юинга пирамиды височной кости. Это злокачественная опухоль (к счастью, без метастазов), обязательно потребуется дополнительное лечение. Самочувствие у Маши нормальное.
21.06.2021
Врачи из Центра нейрохирургии им.Н. Н.Бурденко готовы провести операцию по удалению опухоли, но стоимость такого лечения для Маши — 500 000 рублей. Мы просим вас помочь девочке.