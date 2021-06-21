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Маша Бонташ

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль левой височной области
Городп. Криуляны (Молдавия)
Возраст6 лет
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В начале июня у Маши диагностировали большую опухоль, затронувшую кости черепа. Нужна операция по ее удалению, но любое лечение для иностранного гражданина в России — платное.

Ход лечения

07.07.2021

Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Маша прооперирована, поставлен диагноз: саркома Юинга пирамиды височной кости. Это злокачественная опухоль (к счастью, без метастазов), обязательно потребуется дополнительное лечение. Самочувствие у Маши нормальное.

21.06.2021

Врачи из Центра нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко готовы провести операцию по удалению опухоли, но стоимость такого лечения для Маши — 500 000 рублей. Мы просим вас помочь девочке.

Ваша помощь Маше

07.07.21
200 ₽
07.07.21
700 ₽
07.07.21
50 ₽
07.07.21
100 ₽
07.07.21
500 ₽
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